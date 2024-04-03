Союзники не предоставили Украине достаточно ПВО, кто-то должен принять решение, - Кулеба

Страны Запада до сих пор не передали Украине достаточное количество систем противовоздушной обороны. Чтобы изменить ситуацию, нужна политическая воля.
Как сообщает РБК-Украина, об этом в интервью Reuters заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
"Партнеры предоставили нам различные системы (противовоздушной обороны -ред.), мы ценим это, но этого просто недостаточно, учитывая масштабы войны", - подчеркнул министр.
Он отметил, что в распоряжении партнеров Украины находится более 100 зенитных ракетных комплексов Patriot, но они до сих пор не готовы передать даже пять-семь дополнительных систем. Такое количество является минимально необходимым для нашей страны.
"Неужели это такая большая проблема? Неужели невозможно предоставить Украине минимальный запрос?... И решение есть. Это просто вопрос политической воли. Кто-то должен принять решение", - добавил министр.
По словами Кулебы, он не преувеличивает, когда допускает возможность войны в Европе и ракетных ударов по Брюсселю, если Украина не победит.
"Поэтому лучший способ спасти ваши Patriot от перехвата ракет (над вашими странами - ред.) и ваших солдат от гибели - это отправить ваши Patriot в Украину и дать украинским солдатам все, что им нужно", - подчеркнул глава МИД.
Напомним, последнее время российские оккупанты усилили обстрелы Украины. За неделю они провели несколько массированных ударов по нашей стране. В ходе одного из обстрелов враг использовал более 150 дронов и ракет.
Также оккупанты стали чаще бить по нашей стране баллистическими ракетами. У Украины есть только несколько систем ПВО, которые могут сбивать такие цели. Одна из них - Patriot.
На фоне обстрелов украинские чиновники неоднократно призвали страны Запада начать поставки дополнительных Patriot в Украину для защиты мирных жителей. В частности, Кулеба сегодня, 3 апреля, обсудил такую помощь с главами МИД Польши и Испании.
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