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Союзники дивувалися. У розвідці розповіли про партизанів у перші дні війни

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Київ, Понеділок 19 грудня 2022 10:28
Союзники дивувалися. У розвідці розповіли про партизанів у перші дні війни Фото: представник ГУР Міністерства оборони України Вадим Скібіцький (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Розвідка у перші дні повномасштабного вторгнення отримувала багато повідомлень від українців. Союзники дивувалися, оскільки вдавалося отримувати дані "в режимі реального часу".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника Головного управління розвідки Міноборони Вадима Скібіцького в інтерв'ю Bild.

"Ми отримали так багато підказок, практично кожен українець з телефоном повідомив, де зараз дислокуються російські солдати", - сказав він.

За його словами, союзники України з подивом запитували, як розвідці вдається практично у реальному часі стежити за противником.

"У кожному селі ми могли точно показати, скільки російських солдатів у якомусь будинку", - підкреслив представник ГУР.

Нагадаємо, Вадим Скибицький заявив, що російський диктатор Володимир Путін тричі переносив початок вторгнення в Україну, востаннє - у середині лютого.

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