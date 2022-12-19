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Союзники удивлялись. В разведке рассказали о партизанах в первые дни войны

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Киев, Понедельник 19 декабря 2022 10:28
Союзники удивлялись. В разведке рассказали о партизанах в первые дни войны Фото: представитель ГУР Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Разведка в первые дни полномасштабного вторжения получала много сообщений от украинцев. Союзники удивлялись, поскольку удавалось получать данные в "в режиме реального времени".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Главного управления разведки Минобороны Вадима Скибицкого в интервью Bild.

"Мы получили так много подсказок, практически каждый украинец с телефоном сообщил, где сейчас дислоцируются российские солдаты", - сказал он.

По его словам, союзники Украины с изумлением спрашивали, как разведке удается практически в реальном времени следить за противником.

"В каждом селе мы могли точно показать, сколько российских солдат в каком доме", - подчеркнул представитель ГУР.

Напомним, Вадим Скибицкий заявил, что российский диктатор Владимир Путин трижды переносил начало вторжения в Украину, в последний раз - в середине февраля.

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