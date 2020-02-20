Союзника Трампа приговорили к тюремному заключению

Советник и союзник президента США Дональда Трампа Роджер Стоун был приговорен к 40 месяцам тюрьмы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Сообщается, что Стоун был признан виновным по семи пунктам обвинения во лжи Конгрессу, обструкции и подстрекательстве свидетелей.

На суде заявили, что Стоун пять раз солгал под присягой, даже в его беседах с представителями кампании Трампа и предполагаемым посредником из WikiLeaks в начале августа 2016 года.

Объясняя приговор, судья сказала, что Стоун угрожал ей.

На прошлой неделе прокуроры прекратили дело после того, как Министерство юстиции заявило, что планирует сократить количество тюремного времени, требуемого для Стоуна. Прокуроры ранее рекомендовали приговор от семи до девяти лет.

Стоун утверждал, что дело против него было политически мотивированным. Трамп ранее намекнул, что может помиловать своего союзника.

Добавим, что он является шестым помощником Трампа, осужденным по уголовному делу, связанному с расследованием Роберта Мюллера о предполагаемом сговоре между Россией и кампанией Трампа во время выборов 2016 года.

Напомним, один из старейших помощников Трампа Виктория Коутс покидает Белый дом.

Как сообщало РБК-Украина, в США назначили прокурора по делам Украины. Ричард Донохью будет координировать существующие вопросы, а также решать любые вопросы, связанные с Украиной, включая открытие новых расследований, или расширение уже существующих.