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Помощник Трампа по национальной безопасности уходит из Белого дома

Новости » В мире     20.02.2020 - 20:15
Помощник Трампа по национальной безопасности уходит из Белого дома
Фото: Белый дом (wikipedia.org)

Виктория Коутс работала помощником Трампа с момента его вступления в должность президента

Один из старейших помощников президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа Виктория Коутс покидает Белый дом. Об этом сообщает Reuters.

Сообщается, что с понедельника 24 февраля она будет работать советником в министерстве энергетики США.

Коутс работала помощником Трампа с момента вступления его в должность президента и была ключевым игроком в обсуждениях ситуаций в Иране и Ближнем Востоке.

Ее переход связан с тем, что новый советник Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен меняет структуру аппарата Совета национальной безопасности, сокращая количество сотрудников. Коутс работала заместителем Джона Болтона - предыдущего советника Трампа.

По словам О'Брайена, Коутс сыграла важную роль в реализации ближневосточной политики Трампа.

"Несмотря на то, что мне грустно терять важного члена нашей команды, Виктория станет большим активом для секретаря Бруллетта, поскольку она выполняет приоритеты президента в области энергетической безопасности", - сказал чиновник.

Напомним, вчера подал в отставку заместитель министра обороны США по вопросам политики Джон Род. Чиновник не поддерживал отдельные подходы Белого дома, в частности, в вопросах Украины и Афганистана,

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