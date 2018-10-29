Союзник Меркель по коалиции выдвинул ультиматум после потери позиций на выборах

Фото: Ангела Меркель (flickr.com dirkvorderstrasse)

Коалиционная Социал-демократическая партия дала партнерам из блока Меркель время до 2019, чтобы проявить результат в политике правительства

Коалиционная Социал-демократическая партия Германии дала партнерам из блока канцлера ФРГ Ангелы Меркель время до 2019 года, чтобы проявить результат в политике правительства, угрожая прекратить альянс, если не произойдет улучшение после потери партиями позиций на региональных выборах в воскресенье. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Консервативные христианские демократы (ХДС) Меркель стали первыми на выборах в западном штате Гессен, однако получили лишь 27,2% по предварительным данным телекомпании ZDF.

Это ознаменовало огромное падение с 38,3%, выигранных ХДС на последних выборах в Гессене 2013 года.

СДПГ получила лишь 19,6% голосов после предыдущего результата 30,7%. Это худший результат в западном штате с 1946 года. Партия показала одинаковый результат с "зелеными", также 19,6%.

Напомним, немецкая антииммигрантская партия "Альтерантива для Германии" (AfD) впервые получила места во всех региональных парламентах.

Ранее сообщалось, что рейтинг правящего в Германии блока христианских партий, возглавляемого Ангелой Меркель, упал до самого низкого показателя в истории. По результатам опроса, за партию Меркель и ее партнера - баварский Христианско-социальный союз (ХСС) - проголосовали бы 26% опрошенных.