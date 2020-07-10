Совсем другой мир: Данилов объяснил, почему не работают минские соглашения

Фото: Алексей Данилов (rnbo.gov.ua)

Также Данилов не понимает, на основании чего Россия считает, что Украина должна менять Конституцию

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что минские договоренности не работают так, как бы хотелось. С момента их подписания произошло много изменений.

Об этом секретарь СНБО сказал в эфире ток-шоу "Право на власть".

"С того периода времени, когда они подписывались, и сейчас - это уже совсем другая ситуация. Очень много изменений за это время произошло. Более того, там подписи тех людей, которые были под минскими соглашениями, на то время и то, что есть сегодня, это совсем другой мир, совсем другие процессы происходят", - сказал Данилов.

Он также отметил, что не понимает, на каком основании Россия считает, что Украина должна менять Конституцию.

"Я не понимаю, каким образом и на основании чего Россия считает, что мы должны менять Конституцию. Мы же не лезем России говорить: "Меняйте свою Конституцию". И почему мы должны под давлением менять свою Конституцию?!", - сказал секретарь СНБО.

Напомним, вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что минские соглашения больше не отражают реалии на Донбассе и призвал Запад поддержать их пересмотр.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что главной преградой для решения конфликта на Донбассе является отсутствие диалога с Россией.

Также РБК-Украина писало, что в России заявили, что надежда на мирное решение конфликта на Донбассе стремительно рассеиваются.