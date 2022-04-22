ru ua
Пт, 22 апреля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"Современные" крылатые ракеты РФ оснащены электроникой 60-х годов прошлого века, - ГУР

Новина українською →
Киев, Пятница 22 апреля 2022 12:27
"Современные" крылатые ракеты РФ оснащены электроникой 60-х годов прошлого века, - ГУР Фото: "современные" крылатые ракеты РФ оснащены электроникой 60-х годов (facebook.com)
Автор: Мария Кучерявец

Украинская разведка выяснила, что так называемые "современные" российские крылатые ракеты оснащены электроникой ХХ века. Эти детали были разработаны еще в 60-х годах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГУР МО.

По данным разведки, ракеты типа Х-101 изготавливались с 1999 до 2013 год, хотя российские СМИ сообщали о них как о "гордости новейшего высокоточного российского оружия".

"Правда, результат применения оккупантами ракет Х-101 во время боевых действий в Украине опроверг заявленную эффективность. Электронная компонентная база оказалась очень далекой от современной", - отмечают в ГУР.

Там объясняют, что проведенный украинскими экспертами анализ систем наведения и навигации крылатых ракет типа Х-55, а также их модификаций Х-555 и Х-101 показал, что "современные" блоки наведения разработаны в 1960-1970 гг. и выпускались "Воронежским заводом радиодеталей", "Минским заводом "Интеграл" и другими предприятиями Советского Союза.

Также, в "новейших" ракетах используется навигационная система "ПГИ-2М", которая была разработана в 1977 году. Она массово устанавливалась на самолетах типа Су-27 или Миг-29, советского периода производства.

"Большинство выпущенных по территории Украины ракет Х - 101 так и не поразили намеченные цели", - констатируют в разведке.

Напомним, также стало известно, что российская армия готовится применить против Украины советскую технику. Разведка фиксирует факты перемещения устаревшего вооружения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство обороны Украины ракетный удар Войска РФ Война России против Украины
NEWS
58-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
58-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Как в России ищут пути для обхода санкций. И кто ей в этом помогает
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Как в России ищут пути для обхода санкций. И кто ей в этом помогает