"Современные" крылатые ракеты РФ оснащены электроникой 60-х годов прошлого века, - ГУР

Украинская разведка выяснила, что так называемые "современные" российские крылатые ракеты оснащены электроникой ХХ века. Эти детали были разработаны еще в 60-х годах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ГУР МО.

По данным разведки, ракеты типа Х-101 изготавливались с 1999 до 2013 год, хотя российские СМИ сообщали о них как о "гордости новейшего высокоточного российского оружия".

"Правда, результат применения оккупантами ракет Х-101 во время боевых действий в Украине опроверг заявленную эффективность. Электронная компонентная база оказалась очень далекой от современной", - отмечают в ГУР.

Там объясняют, что проведенный украинскими экспертами анализ систем наведения и навигации крылатых ракет типа Х-55, а также их модификаций Х-555 и Х-101 показал, что "современные" блоки наведения разработаны в 1960-1970 гг. и выпускались "Воронежским заводом радиодеталей", "Минским заводом "Интеграл" и другими предприятиями Советского Союза.

Также, в "новейших" ракетах используется навигационная система "ПГИ-2М", которая была разработана в 1977 году. Она массово устанавливалась на самолетах типа Су-27 или Миг-29, советского периода производства.

"Большинство выпущенных по территории Украины ракет Х - 101 так и не поразили намеченные цели", - констатируют в разведке.

Напомним, также стало известно, что российская армия готовится применить против Украины советскую технику. Разведка фиксирует факты перемещения устаревшего вооружения.

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