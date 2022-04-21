Россия готовится применить против Украины устаревшую советскую технику, - разведка
Российская армия готовится применить против Украины советскую технику. Разведка фиксирует факты перемещения устаревшего вооружения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны.
Отмечается, что из-за боевых потерь Россия собирается применить технику советского производства (с 1970-х годов). Такая техника находится на базах хранения, однако сейчас ее перемещают к границам, чтобы увеличить возможности артиллерийских и ракетных подразделений.
В частности, в течение апреля:
- из арсенала ракетно-артиллерийского вооружения (РАО) (Уссурийск, Приморский край) Восточного ВО снято 18 САУ "Мста-С";
- из 94 арсенала ГРАУ (Омск) - 28 САУ "Акация";
- из арсенала комплексного хранения РАО (Гагаринский, Свердловская обл.) центра материально-технического обеспечения Центрального ВО осуществляется перемещение к базе хранения РАО (Новочеркасск) 15 САУ "Мста-С", 5 САУ "Акация", 20 САУ "Гвоздика";
- из 109 арсенала ГРАУ (Батарейная, Иркутская обл.) - 15 РСЗО "Ураган" и 11 ТРК "Точка-У".
Кроме того, в Московской области зафиксировали перемещение эшелона с боеприпасами для советской техники.
Восстановление устаревшего вооружения занимается группировка войск Западного ВО.
Напомним, Россия хочет собрать на Донбассе войско, которое в несколько раз больше, чем ВСУ.
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