Россия готовится применить против Украины устаревшую советскую технику, - разведка

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны .

Отмечается, что из-за боевых потерь Россия собирается применить технику советского производства (с 1970-х годов). Такая техника находится на базах хранения, однако сейчас ее перемещают к границам, чтобы увеличить возможности артиллерийских и ракетных подразделений.

В частности, в течение апреля:

из арсенала ракетно-артиллерийского вооружения (РАО) (Уссурийск, Приморский край) Восточного ВО снято 18 САУ "Мста-С";

из 94 арсенала ГРАУ (Омск) - 28 САУ "Акация";

из арсенала комплексного хранения РАО (Гагаринский, Свердловская обл.) центра материально-технического обеспечения Центрального ВО осуществляется перемещение к базе хранения РАО (Новочеркасск) 15 САУ "Мста-С", 5 САУ "Акация", 20 САУ "Гвоздика";

из 109 арсенала ГРАУ (Батарейная, Иркутская обл.) - 15 РСЗО "Ураган" и 11 ТРК "Точка-У".

Кроме того, в Московской области зафиксировали перемещение эшелона с боеприпасами для советской техники.

Восстановление устаревшего вооружения занимается группировка войск Западного ВО.