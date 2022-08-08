UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Я бы их не совмещал: посол в Турции о "зерновом соглашении" и перспективах мирных переговоров

Фото: Василий Боднар, посол Украины в Турции (УНИАН)
Автор: Милан Лелич, Сергей Пышкин

В Турции считают, что заключение "зернового соглашения" приближает завершение войны в Украине. Однако война завершится исключительно тогда, когда Россия полностью покинет нашу территорию.

Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал посол Украины в Турецкой Республике Василий Боднар.

"Смысл этого заявления (касаемо "зернового соглашения" и приближения мирного соглашения между Украиной и Россией, - ред.) заключается не в самом сближении позиций, а в медиаторских услугах Турции. Действительно, Турция от самого начала войны, пожалуй, одна из немногих, кто прилагает максимальные усилия для того, чтобы помогать Украине и определенным образом подталкивать Россию к заключению мира", - заявил посол.

По словам Боднара, Турция считает прекращением войны - прекращение боевых действий. В то же время Киев отмечает турецким коллегам, что война завершится только тогда, когда Россия полностью выведет свои войска. Последнее является главной предпосылкой для Украины касаемо продолжения переговоров с Москвой.

"Поэтому, прямо я бы не сочетал "зерновое соглашение" с перспективами мирных переговоров", - добавил Боднар.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Турции распространяют тезисы о том, что зерновое соглашение якобы способствует мирному урегулированию в Украине.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкраинаТурция