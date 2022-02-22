Совфед РФ разрешил Путину использовать армию за рубежом, в частности в ОРДЛО

В постановлении Совфеда отмечается, что президенту РФ предоставляется право использовать российские войска за рубежом. При этом их численность, регионы пребывания, сроки и стоящие перед ними задачи определяет глава государства.

Постановление верхней палаты парламента России вступает в силу с момента его принятия. Документ подписала председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

Фото: текст постановления Совфеда РФ (council.gov.ru)