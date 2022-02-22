Совфед РФ разрешил Путину использовать армию за рубежом, в частности в ОРДЛО

Совет Федерации РФ дал разрешение президенту Владимиру Путину использовать российские войска за рубежом, в том числе в ОРДЛО. Это решение поддержали 153 сенатора.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.
В постановлении Совфеда отмечается, что президенту РФ предоставляется право использовать российские войска за рубежом. При этом их численность, регионы пребывания, сроки и стоящие перед ними задачи определяет глава государства.
Постановление верхней палаты парламента России вступает в силу с момента его принятия. Документ подписала председатель Совфеда Валентина Матвиенко.
Фото: текст постановления Совфеда РФ (council.gov.ru)
Напомним, накануне Путин попросил Совфед разрешить использование российской армии за рубежом. Это произошло на следующей день после подписания им указа о признании так называемых Донецкой и Луганской "народных республик".
Изначально заседание Совфеда по этому вопросу предполагалось провести в закрытом режиме. Однако в последний момент его сделали открытым.