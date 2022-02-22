Радфед РФ дозволив Путіну використовувати армію за кордоном, зокрема в ОРДЛО

Рада Федерації РФ дала дозвіл президенту Володимиру Путіну використовувати російські війська за кордоном, в тому числі в ОРДЛО. Це рішення підтримали 153 сенатори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС .

Постанова верхньої палати парламенту Росії набирає чинності з його прийняття. Документ підписала голова Радфеда Валентина Матвієнко.

У постанові Радфеда зазначається, що президент РФ надає право використовувати російські війська за кордоном. При цьому їх чисельність, регіони перебування, терміни та завдання, що стоять перед ними, визначає глава держави.

Нагадаємо, напередодні Путін попросив Радфеда дозволити використання російської армії за кордоном. Це сталося наступного дня після підписання ним указу про визнання так званих Донецької та Луганської "народних республік".

Спочатку засідання Радфеду з цього питання передбачалося провести у закритому режимі. Однак останньої миті його зробили відкритим.