Бухарева назначили советником Авакова

Советником министра внутренних дел Арсена Авакова назначили Владислава Бухарева. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства в Facebook.

"Советником министра внутренних дел назначен Владислава Бухарева", - говорится в сообщении.

Отметим, Владислав Бухарев - народный депутат Украины восьмого созыва. Имеет воинское звание генерал-полковник и специальное звание - генерал-лейтенант налоговой милиции.

Напомним, 12 сентября прошлого года Владимир Зеленский перевел Владислава Бухарева в Службу безопасности Украины на должность первого заместителя главы - начальника Главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Центрального управления СБУ.

До этого Бухарев занимал должность главы внешней разведки около трех месяцев.

После чего в ноябре 2019 года Владимир Зеленский вывел из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Владислава Бухарева, а также уволил его с военной службы в запас.