Радники Зеленського в Брюсселі поспілкувалися з послами ЄС

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Данилюк і Рябошапка в Брюсселі провели зустріч послами Європейського союзу

Радники обраного президентом України Володимира Зеленського Олександр Данилюк та Руслан Рябошапка в Брюсселі провели зустріч послами Європейського союзу. Про це Twitter написала заступник директора Генерального директорату з питань сусідства та політики розширення Європейської комісії Катаріна Матернова.

Радники в Брюсселі провели бесіду з послами ЄС на Комітеті з питань політики і безпеки.

"Рада вітати радників нового президента України Володимира Зеленського Олександра Данилюка та Руслана Рябошапку з раннім візитом до Брюсселя, включаючи бесіду з послами ЄС на Комітеті з питань політики і безпеки", - написала вона.

Нагадаємо, в команді Зеленського розраховують на подальше зміцнення відносин з країнами Євросоюзу. У команді заявили, що на сьогодні Україна має досить теплі дружні й партнерські стосунки з більшістю європейських держав.

В команді Зеленського визначили зовнішній курс України ще до другого туру президентських виборів. Зокрема, експерт з міжнародних відносин Олександр Данилюк в ефірі програми "Право на владу" підкреслив, що Україна повинна стати невід'ємною частиною європейського проекту. За його словами, також необхідно продовжити співпрацю зі Світовим банком, МВФ і Європейським банком реконструкції та розвитку.