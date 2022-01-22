UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Советники "нормандской четверки" встретятся в Париже. Названа новая дата

Автор: Владислав Красинский

Встреча политических советников "нормандской четверки" состоится в среду, 26 января. Переговоры пройдут в Париже.

Об этом РБК-Украина рассказала Дарья Заривная, спикер главы Офиса президента Андрея Ермака.

Как известно Украину на переговорах представит сам Ермак. От России будет замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак, со стороны Германии - советник немецкого канцлера Йенс Плетнер, а Франции - советник президента Эммануэль Бонн.

Напомним, накануне российская газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники сообщила о встрече советников "нормандской четверки" в Париже. По данным издания, переговоры должны пройти 25 января.

Отметим, ранее источник РБК-Украина в Офисе президента сообщил о подготовке встречи советников "нормандской четверки". Тогда точная дата и место переговоров не называлось.

Читайте РБК-Украина в Google News
Нормандский форматОфис президентаАндрей Ермак