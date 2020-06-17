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Нормандский саммит должен достичь соглашения о мире с конкретными сроками, - Ермак

Новости » Политика     17.06.2020 - 11:51
Нормандский саммит должен достичь соглашения о мире с конкретными сроками, - Ермак
Фото: Андрей Ермак (РБК-Украина)

Украина намерена добиваться мира на Донбассе на своих условиях

На следующей встрече "нормандской четверки" должны достичь соглашения о мире на Донбассе с конкретными сроками. Саммит лидеров Украины, России, Германии и Франции может состояться в ближайшие месяцы.

Об этом в интервью lb.ua заявил глава Офиса президент Андрей Ермак.

По его словам, для проведения следующего саммита "нормандской четверки" нужно выполнить то, о чем договорили в Париже в декабре 2019 года.

"Считаю, Украина сделала все для того, чтобы - при наличии политической воли другой стороны - это было выполнено в короткий промежуток времени. Думаю, уже в этом году, в ближайшие месяцы должна состояться встреча лидеров нормандского формата", - отметил Ермак.

Он также добавил, что украинский народ выбрал Владимира Зеленского президентом, поскольку заинтересован в установлении мира, но на условиях Украины.

"Поэтому, если нормандская встреча состоится, то это должно быть соглашение с конкретным очертанием этого мира, с конкретными сроками... Если встреча будет подтверждена, он (Зеленский, - ред.) будет добиваться на ней именно таких результатов", - подчеркнул Ермак.

Он предположил, что запрос на проведение саммита "нормандской четверки" может поступить от любой стороны после того, как парижские договоренности будут выполнены.

Для проведения следующего саммита необходимо полностью прекратить огонь на Донбассе, провести обмен пленными по формуле "всех на всех", развести войска в новых зонах.

Напомним, ранее сообщалось, что на саммит лидеров Евросоюза 19 июня вынесли рассмотрение реализации минских соглашений относительно урегулирования конфликта на Донбассе.

Также сообщалось, что встреча советников "нормандской четверки" планируется в ближайшие недели.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины ДонбассмирАндрей ЕрмакНормандская четверка
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