Советницу мэра Херсона санитарной авиацией перевозят в Киев

Екатерину Гандзюк выписали из херсонской больницы

Советницу городского головы Херсона Екатерину Гандзюк, которую неизвестный во вторник, 31 июля, облил серной кислотой, перевозят на лечение в Киев. Об этом сообщил общественный деятель Роман Синицын в Facebook.

По его словам, Гандзюк экстренно перевозят в Киев санитарным бортом. В столице она должна быть сегодня, 1 августа.

"Екатерину выписали из больницы и перевозят в Киев, где она продолжит лечение в специализированном учреждении", - сообщил Синицын РБК-Украина.

Напомним, как сообщили 1 августа 2018 года в полиции Харькова, следствие сейчас рассматривает несколько версий нападения на Екатерину Гандзюк. В частности - преступление совершено в связи с его служебной и общественной деятельностью.

В настоящее время в рамках расследования нападения на Гандзюк полиция опросила жителей 250 квартир, которые могли быть свидетелями преступления. Также правоохранителями установлено 14 видеокамер, которые могли зафиксировать перемещение нападающего. С десяти камер уже снято видеоинформацию. Полиция распространила видео с одной из камер, где видно подозреваемого в совершении преступления.

Как сообщало РБК-Украина 1 августа, по предварительному заключению судебно-медицинской экспертизы, вещество, которым облили Гандзюк, является концентрированной серной кислотой. В связи с этим полиция переквалифицировала данное преступление как покушение на убийство с особой жестокостью.