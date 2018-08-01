У поліції розповіли подробиці розслідування нападу на радницю мера Херсона

Поліція опрацювала відео із 10 камер спостереження для пошуку нападника на Катерину Гандзюк

У рамках розслідування нападу на радницю міського голови Херсона Катерину Гандзюк поліція опитала жителів 250 квартир, які могли бути свідками злочину. Про це у ході брифінгу у середу, 1 серпня, повідомив заступник начальника поліції Херсонської області Микола Вербицький, передає МВС.

За його словами, також правоохоронцями встановлено 14 відеокамер, котрі могли зафіксувати переміщення нападника. Із десяти камер вже знято відеоінформацію. Поліція розповсюдила відео з однієї з камер, де видно підозрюваного у скоєнні злочину.

"Крім того, по прикметах були орієнтовані екіпажі патрульної поліції, поліції охорони та групи реагування. Відпрацьовуються торгівельні заклади, підприємства та організації, у яких встановлено камери відеоспостереження", - сказав Вербицький.

Слідство наразі розглядає кільлька версій нападу. Зокрема - злочин скоєний у зв’язку зі службовою та громадською діяльністю Катерини Гандзюк.

"Крім того, у слідства є підстави вважати, що злочинець міг мати спільників, які допомогли підозрюваному втекти з місця скоєння злочину" - зазначив Вербицький.

Нагадаємо, як повідомляло РБК-Україна 1 серпня, за попереднім висновком судово-медичної експертизи, речовина, якою облили Гандзюк, є концентрованою сірчаною кислотою. Зважаючи на ступінь тяжкості отриманих травм ушкоджень та їх небезпечності для життя на час даний злочин кваліфіковано за статтею 15 (Замах на вчинення злочину), а також пунктом 4 частини 2 статті 115 (Умисне вбивство з особливою жорстокістю) Кримінального кодексу України.

Напад на Катерину Гандзюк стався у вівторок, 31 липня - о 8:47 в поліцію зателефонував мешканець Херсона і повідомив, що його знайомій облили обличчя невідомою речовиною. Потерпілою виявилася в.о. керуючого справами міськвиконкому Херсона, радниця мера міста Катерина Гандзюк.