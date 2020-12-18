У советника Байдена обнаружили коронавирус

Советник новоизбранного президента США Джо Байдена Седрик Ричмонд заболел COVID-19. Он самоизолируется на следующие 14 дней и вернется к работе с командой после отрицательного теста.

Об этом сообщает CNN.

Как сообщается, Ричмонд во вторник 15 декабря присутствовал в Атланте на мероприятиях, связанных с выборами в Сенат в Джорджии, где присутствовал также Джо Байден. Избранный президент уже сдал ПЦР-тест на коронавирус и его результат оказался отрицательным.

"Ричмонд пересекался с избранным президентом на открытом воздухе. Они были в масках и находились в одном месте меньше чем 15 минут подряд", - рассказала спикер переходной команды Байдена Кейт Бедингфилд.

Напомним, накануне глава департамента внутренних дел США Дэвид Бернхардт получил положительный результат на коронавирус.

Также вчера президент Франции Эммануэль Макрон сдал положительный тест на коронавирус.

После этого премьер-министр Португалии Антониу Кошта пошел на самоизоляцию. Он контактировал с французским лидером.