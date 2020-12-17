Премьер-министр Португалии отправился на самоизоляцию из-за контакта с Макроном

Фото: Антониу Кошта (flickr.com/partidosocialista)

Премьер-министр Португалии Антониу Кошта ушел на самоизоляцию. Он контактировал с президентом Франции Эммануэлем Макроном, который заразился коронавирусом.

Об этом сообщает Reuters.

В среду Кошта встречался с Макроном в Париже, они тепло поприветствовали друг друга, находились в масках. В рамках их встречи был деловой обед, на котором обсуждались приоритеты Португалии в статусе главы Евросоюза с января 2021 года.

Кошта из-за самоизоляции отменил все запланированные ближайшие публичные мероприятия и визиты, включая поездки на Сан-Томе и Принсипи и в Гвинею Биссау.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон сегодня получил положительный тест на COVID-19. ПЦР-тест был сделан при появлении первых симптомов, сообщили в пресс-службе президента.

РБК-Украина писало, что президент Франции пробудет на самоизоляции неделю, продолжая работу.

Также из-за контакта с Макроном отправился на самоизоляцию премьер-министр Франции Жан Кастекс.