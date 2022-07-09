Советник Зеленского сомневается в необходимости новой программы с МВФ

Программа сотрудничества с Международным валютным фондом находится в постоянном обсуждении. Однако в настоящее время Украина в ней остро не нуждается.

Об этом в интервью РБК-Украина сказал советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко.

По его словам, нельзя сказать, что программа критически необходима сейчас. "Когда ты имеешь возможность финансироваться за счет союзников, то дополнительное открытие программы с МВФ, я бы считал нецелесообразным", - сказал он.

При этом он напомнил, что МВФ работает в странах, которые не находятся в состоянии войны.

Риски утечки информации

Устенко отметил, что видит много рисков, связанных не с программой, а с коммуникациями с международными институтами.

"Проблема, на мой взгляд, может заключаться в том, что там (в МВФ, - ред.) в совете директоров есть россияне. Частично информация, которую мы предоставляем МВФ и другим нашим партнерам и союзникам, она является более чем чувственной. Хотим ли мы делиться ею в таком объеме и при таком раскладе, который сейчас существует? Тут у меня есть опасения", - добавил он.

По его словам, это относится и ко многим другим уважаемым институтам, где могут быть инфильтрированы российские агенты.

"Это не означает, что организация не нужна или не надо с ней работать, но опасения такого плана есть. Но тоже понятно, что ситуация сразу будет изменена, когда мир придет на нашу землю", - добавил советник Зеленского.