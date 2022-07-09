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Радник Зеленського сумнівається в необхідності нової програми з МВФ

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Україна, Субота 09 липня 2022 13:07
Радник Зеленського сумнівається в необхідності нової програми з МВФ Фото: Україна може обійтися без грошей МВФ (www.imf.org)
Автор: Юрій Дощатов, Олександр Білоус

Програма співпраці з Міжнародним валютним фондом знаходиться в постійному обговоренні. Однак зараз Україна її гостро не потребує.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав радник президента з економічних питань Олег Устенко.

За його словами, не можна сказати, що програма критично необхідна зараз. "Коли ти маєш можливість фінансуватися за рахунок союзників, то додаткове відкриття програми з МВФ, я б вважав недоцільним", - сказав він.

При цьому він нагадав, що МВФ працює в країнах, які не перебувають у стані війни.

Ризики витоку інформації

Устенко зазначив, що бачить багато ризиків, пов'язаних не з програмою, а з комунікаціями з міжнародними інститутами.

"Проблема, на мій погляд, може полягати в тому, що там (у МВФ, - ред.) в раді директорів є росіяни. Частково інформація, яку ми надаємо МВФ та іншим нашим партнерам і союзникам, вона є більш ніж чуттєвою. Чи хочемо ми ділитися нею в такому обсязі і при такому розкладі, який зараз існує? Тут у мене є побоювання", - додав він.

За його словами, це відноситься і до багатьох інших шанованих інститутів, де можуть бути інфільтровані російські агенти.

"Це не означає, що організація не потрібна або не треба з нею працювати, але побоювання такого плану є. Але теж зрозуміло, що ситуація відразу буде змінена, коли мир прийде на нашу землю", - додав радник Зеленського.

Нагадаємо, що в квітні 2022 року Міжнародний валютний фонд прийняв рішення про створення адміністративного рахунку для зарахування коштів у вигляді частки спеціальних прав запозичень (СПЗ) від країн-донорів на користь України. Всі залучені кошти з використанням даного рахунку повинні спрямовуватися на підтримку фінансової стабільності України у формі грантів або кредитів (позик).

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