Радник Зеленського сумнівається в необхідності нової програми з МВФ

Програма співпраці з Міжнародним валютним фондом знаходиться в постійному обговоренні. Однак зараз Україна її гостро не потребує.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав радник президента з економічних питань Олег Устенко.

За його словами, не можна сказати, що програма критично необхідна зараз. "Коли ти маєш можливість фінансуватися за рахунок союзників, то додаткове відкриття програми з МВФ, я б вважав недоцільним", - сказав він.

При цьому він нагадав, що МВФ працює в країнах, які не перебувають у стані війни.

Ризики витоку інформації

Устенко зазначив, що бачить багато ризиків, пов'язаних не з програмою, а з комунікаціями з міжнародними інститутами.

"Проблема, на мій погляд, може полягати в тому, що там (у МВФ, - ред.) в раді директорів є росіяни. Частково інформація, яку ми надаємо МВФ та іншим нашим партнерам і союзникам, вона є більш ніж чуттєвою. Чи хочемо ми ділитися нею в такому обсязі і при такому розкладі, який зараз існує? Тут у мене є побоювання", - додав він.

За його словами, це відноситься і до багатьох інших шанованих інститутів, де можуть бути інфільтровані російські агенти.

"Це не означає, що організація не потрібна або не треба з нею працювати, але побоювання такого плану є. Але теж зрозуміло, що ситуація відразу буде змінена, коли мир прийде на нашу землю", - додав радник Зеленського.