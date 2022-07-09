UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Советник Зеленского рекомендовал не преувеличивать значение дефолта России

Фото: советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко (Getty Images)
Автор: Юрий Дощатов, Александр Белоус

Значение дефолта России, который состоялся на днях, несколько преувеличено. Ограничения в отношении нефти и газа - это действенные санкции.

Об этом в интервью РБК-Украина сказал советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко.

По его словам, в случае с Россией тяжелые времена, которые для нее наступили, это не на один-два года, речь идет о десятилетии.

"Если те санкции сравнивать с булавой или с дубиной, которой ты по голове кого-то бьешь, то в данном случае речь идет о плевке или затрещине, которую ты вроде бы даешь и вроде бы это "унизительно" и очень неприятно для того, кому ты это даешь, но это не более того", - сказал Устенко

При этом он отметил, что так же он оценивает санкции в отношении черной икры, "русской водки" и так далее.

"Значение их с точки зрения экономики не так важно как те санкции, о которых мы сейчас говорим (нефть и газ - ред.)", - добавил советник Зеленского.

Напомним, в конце июня Россия оказалась в состоянии дефолта. Формально дефолт России наступил 26 июня, когда истек 30-дневный льготный период выплате 100 млн долларов процентов по евробондам. До этого Россия изо всех сил пыталась проводить платежи по облигациям на сумму 40 млрд долларов с момента своего вторжения в Украину 24 февраля.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийРоссийская Федерация