Радник Зеленського рекомендував не перебільшувати значення дефолту Росії

За його словами, у випадку з Росією важкі часи, які для неї настали, це не на один-два роки, мова йде про десятиліття.

"Якщо ті санкції порівнювати з булавою або з дубиною, якій ти по голові когось б'єш, то в даному випадку мова йде про плювок або ляпасу, яку ти начебто даєш і начебто це "принизливо" і дуже неприємно для того, кому ти даєш, але це не більше того", - сказав Устенко

При цьому він зазначив, що так само він оцінює санкції щодо чорної ікри, "російської горілки" і так далі.

"Значення їх з точки зору економіки не так важливе як ті санкції, про які ми зараз говоримо (нафта і газ - ред.)", - додав радник Зеленського.