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Советник Зеленского рекомендовал не преувеличивать значение дефолта России

Новина українською →
Украина, Суббота 09 июля 2022 14:31
Советник Зеленского рекомендовал не преувеличивать значение дефолта России Фото: советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко (Getty Images)
Автор: Юрий Дощатов, Александр Белоус

Значение дефолта России, который состоялся на днях, несколько преувеличено. Ограничения в отношении нефти и газа - это действенные санкции.

Об этом в интервью РБК-Украина сказал советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко.

По его словам, в случае с Россией тяжелые времена, которые для нее наступили, это не на один-два года, речь идет о десятилетии.

"Если те санкции сравнивать с булавой или с дубиной, которой ты по голове кого-то бьешь, то в данном случае речь идет о плевке или затрещине, которую ты вроде бы даешь и вроде бы это "унизительно" и очень неприятно для того, кому ты это даешь, но это не более того", - сказал Устенко

При этом он отметил, что так же он оценивает санкции в отношении черной икры, "русской водки" и так далее.

"Значение их с точки зрения экономики не так важно как те санкции, о которых мы сейчас говорим (нефть и газ - ред.)", - добавил советник Зеленского.

Напомним, в конце июня Россия оказалась в состоянии дефолта. Формально дефолт России наступил 26 июня, когда истек 30-дневный льготный период выплате 100 млн долларов процентов по евробондам. До этого Россия изо всех сил пыталась проводить платежи по облигациям на сумму 40 млрд долларов с момента своего вторжения в Украину 24 февраля.

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