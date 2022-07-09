Советник Зеленского рекомендовал не преувеличивать значение дефолта России

Значение дефолта России, который состоялся на днях, несколько преувеличено. Ограничения в отношении нефти и газа - это действенные санкции.

Об этом в интервью РБК-Украина сказал советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко.

По его словам, в случае с Россией тяжелые времена, которые для нее наступили, это не на один-два года, речь идет о десятилетии.

"Если те санкции сравнивать с булавой или с дубиной, которой ты по голове кого-то бьешь, то в данном случае речь идет о плевке или затрещине, которую ты вроде бы даешь и вроде бы это "унизительно" и очень неприятно для того, кому ты это даешь, но это не более того", - сказал Устенко

При этом он отметил, что так же он оценивает санкции в отношении черной икры, "русской водки" и так далее.

"Значение их с точки зрения экономики не так важно как те санкции, о которых мы сейчас говорим (нефть и газ - ред.)", - добавил советник Зеленского.