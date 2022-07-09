Радник Зеленського рекомендував не перебільшувати значення дефолту Росії
Значення дефолту Росії, який відбувся днями, дещо перебільшено. Обмеження щодо нафти і газу - це дієві санкції.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав радник президента з економічних питань Олег Устенко.
За його словами, у випадку з Росією важкі часи, які для неї настали, це не на один-два роки, мова йде про десятиліття.
"Якщо ті санкції порівнювати з булавою або з дубиною, якій ти по голові когось б'єш, то в даному випадку мова йде про плювок або ляпасу, яку ти начебто даєш і начебто це "принизливо" і дуже неприємно для того, кому ти даєш, але це не більше того", - сказав Устенко
При цьому він зазначив, що так само він оцінює санкції щодо чорної ікри, "російської горілки" і так далі.
"Значення їх з точки зору економіки не так важливе як ті санкції, про які ми зараз говоримо (нафта і газ - ред.)", - додав радник Зеленського.
Нагадаємо, в кінці червня Росія опинилася в стані дефолту. Формально дефолт Росії настав 26 червня, коли закінчився 30-денний пільговий період виплати 100 млн доларів відсотків за євробондами. До цього Росія щосили намагалася проводити платежі за облігаціями на суму 40 млрд доларів з моменту свого вторгнення в Україну 24 лютого.
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