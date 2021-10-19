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Советник Зеленского назвал дополнительные условия для выделения транша МВФ

Автор: Александр Белоус

Украинские власти достигли соглашения с МВФ на уровне персонала. Однако для одобрения транша советом директоров фонда необходимо выполнить дополнительные условия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника президента Олега Устенко в эфире "Украина 24".

Как отметил Устенко, первое условие - это изменения в закон о Национальном банке Украины для повышения независимости НБУ. Второе условие - это усиление антикоррупционной инфраструктуры.

По его словам, после выполнения этих условий вопрос о выделении транша может выноситься на ближайшее заседание совета директоров МВФ, который может выделить 700-750 млн долларов.

"Они у нас в кармане, как только мы выполняем эти дополнительные обязательства", - сказал Устенко.

Напомним, миссия Международного валютного фонда 18 октября успешно завершила миссию в Украине. Завершение миссии по первому пересмотру программы позволит МВФ выделить Украине 700 млн долларов.

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МВФ