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Радник Зеленського назвав додаткові умови для виділення траншу МВФ

Автор: Олександр Білоус

Українська влада досягла угоди з МВФ на рівні персоналу. Однак для схвалення траншу радою директорів фонду необхідно виконати додаткові умови.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву радника президента Олега Устенка в ефірі "Україна 24".

Як зазначив Устенко, перша умова - це зміни до закону про Національний банк України для підвищення незалежності НБУ. Друга умова - це посилення антикорупційної інфраструктури.

За його словами, після виконання цих Умов питання про виділення траншу може виноситися на найближче засідання ради директорів МВФ, який може виділити 700-750 млн доларів.

"Вони у нас в кишені, як тільки ми виконуємо ці додаткові зобов'язання", - сказав Устенко.

Нагадаємо, місія Міжнародного валютного фонду 18 жовтня успішно завершила місію в Україні. Завершення місії з першого перегляду програми дозволить МВФ виділити Україні 700 млн доларів.

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МВФ