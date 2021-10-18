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МВФ заявил об успешном завершении миссии в Украине. Может выделить 700 млн долларов кредита

Новина українською →
Понедельник 18 октября 2021 18:51
МВФ заявил об успешном завершении миссии в Украине. Может выделить 700 млн долларов кредита Фото: глава миссии МВФ в Украине Иванна Владкова-Голлар (usubc.org)
Автор: Валерия Полищук

Миссия Международного валютного фонда успешно завершила миссию в Украине. Завершение миссии по первому пересмотру программы позволит МВФ выделить Украине 700 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВФ.

"Группа миссии МВФ и власти Украины достигли соглашения на уровне персонала об обновленном наборе экономических, финансовых и структурных мер политики, которые помогут преодолеть кризис в экономике и здравоохранении, вызванный COVID-19, при сохранении макроэкономической и финансовой стабильности, снижении уязвимости и устранении основных препятствий для частных инвестиций", - заявила глава миссии Иванна Владкова-Голлар.

По ее словам, завершение миссии МВФ в Украине открывает путь для рассмотрения Исполнительным советом МВФ первого обзора соглашения "стенд-бай" (SBA) и запроса на продление программы.

"Завершение первого обзора позволит выделить 500 миллионов СПЗ (около 700 млн долларов)", - добавила Владкова-Голлар.

При этом в МВФ добавили, что продолжение программы еще предстоит согласовать руководству и Совету директоров.

"Целенаправленная и лишена пауз реализация мощных мероприятий в этих секторах, при условии их соответствия цели программы и достигнутым договоренностям, открывает путь к вынесению результатов первого просмотра на Совет исполнительных директоров МВФ - ориентировочно в ноябре", - говорится в сообщении.

Миссия МВФ работала с 21 сентября по 18 октября.

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