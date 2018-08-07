Советник Трампа считает блефом угрозы Ирана блокировать Персидский залив

Джон Болтон считает, что власти Ирана всерьез не рассматривают такой вариант

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что заблокировать Ормузский пролив будет серьезной ошибкой властей Тегерана. Об этом он сообщил во время интервью телеканалу Fox News.

В ответ на вопрос о возможном перекрытии Ормузского канала, через который идут танкеры с Персидского залива, он ответил, что это может стать ошибочным шагом со стороны властей Ирана.

"Власти Ирана совершили много ошибок, но перекрытие Ормузского пролива будет самой крупной их ошибкой. Я не думаю, что они серьезно рассуждают на эту тему. На мой взгляд, это блеф. Но им в любом случае не надо недооценивать наше стремление оказывать давление до тех пор, пока проблема ядерного оружия не будет снята", - заявил Джон Болтон.

Также он подчеркнул, что США не настаивают на смене властей в Иране, но рассчитывают на решение проблем о ядерной программе и военного вмешательства Тегерана в соседние страны, а также поддержки терроризма.

Напомним, Трамп подписал указ о восстановлении санкций против Ирана. С 7 августа будут возобновлены ограничения на покупку правительством Ирана банковских векселей США, торговлю иранским золотом, графитом, алюминием, сталью, углем.