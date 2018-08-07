Радник Трампа вважає блефом загрози Ірану блокувати Перську затоку

Джон Болтон вважає, що влада Ірану серйозно не розглядають такий варіант

Радник президента США з національної безпеки Джон Болтон заявив, що заблокувати Ормузьку протоку буде серйозною помилкою влади Тегерана. Про це він повідомив під час інтерв'ю телеканалу Fox News.

У відповідь на питання про можливе перекриття Ормузського каналу, через який йдуть танкери з Перської затоки, він відповів, що це може стати помилковим кроком з боку влади Ірану.

"Влада Ірану зробила багато помилок, але перекриття Ормузської протоки буде найбільшою їхньою помилкою. Я не думаю, що вони серйозно розмірковують на цю тему. На мій погляд, це блеф. Але їм у жодному разі не треба недооцінювати наше прагнення чинити тиск до тих пір, поки проблема ядерної зброї не буде знята", - заявив Джон Болтон.

Також він підкреслив, що США не наполягають на зміні влади в Ірані, але розраховують на вирішення проблем щодо ядерної програми і військового втручання Тегерана в сусідні країни, а також підтримки тероризму.

Нагадаємо, Трамп підписав указ про відновлення санкцій проти Ірану. З 7 серпня будуть відновлені обмеження на купівлю урядом Ірану банківських векселів США, торгівлю іранським золотом, графітом, алюмінієм, сталлю, вугіллям.