Советник президента не видит значительного девальвационного давления на гривну

Как отметил Устенко, экономика полностью переведена на военные рельсы в тех регионах, где идут активные боевые действия, а что касается других регионов, то они продолжают работать.

"Сколько мы сможем это выдержать? - мы сможем это выдержать столько сколько будет нужно для нашей победы и когда мы говорим о нашей экономике, то запас выносливости, который у нас был в украинской экономике, который казался не таким большим, он в конце концов достаточно большой", - отметил он.

По его словам, золотовалютные резервы составляют 27,5 миллиардов долларов.

"То есть в целом нет девальвационного давления и гривна находится под контролем, а до начала агрессии у нас было около 30 миллиардов долларов", - сказал Устенко.

По его словам, в части бюджета были сдвиги.

"Прежде всего было направлено много средств на безопасность и оборону, то есть бюджет выполняет все свои социальные обязательства, которые должен был выполнять. Мы абсолютно стабильно увеличиваем наши расходы, потому что у нас идет постоянное не кредитное финансирование, которое зачисляется в наш бюджет. То есть наша ситуация даже несмотря на то, что мы страдаем от войны - намного стабильнее, чем у врага", - добавил Устенко.