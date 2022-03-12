Радник президента не бачить значного девальваційного тиску на гривню

Золотовалютні резерви України з початку війни скоротилися несуттєво та становлять 27,5 мільярдів доларів. Запас витривалості української економіки досить значний.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника президента України Олега Устенко.
Як зазначив Устенко, економіка повністю переведена на військові рейки в тих регіонах, де йдуть активні бойові дії, а що стосується інших регіонів, то вони продовжують працювати.
"Скільки ми зможемо це витримати? - ми зможемо це витримати стільки скільки буде треба для нашої перемоги і коли ми говоримо про нашу економіку, то запас витривалості, який у нас був в українській економіці, який здавався не таким великим, він зрештою достатньо великий", - зазначив він.
За його словам, золотовалютні резерви становлять 27,5 мільярдів доларів.
"Тобто загалом немає девальваційного тиску і гривня перебуває під контролем, а до початку агресії у нас було близько 30 мільярдів доларів", - сказав Устенко.
За його словами, у частині бюджету були зрушення.
"Перш за все було направлено багато коштів на безпеку і оборону, тобто бюджет виконує всі свої соціальні зобов’язання, які повинен був виконувати. Ми абсолютно стабільно збільшуємо наші видатки, бо у нас йде постійне не кредитне фінансування, яке зараховується до нашого бюджету. Тобто наша ситуація навіть попри те, що ми страждаємо від війни - набагато стабільніша, ніж у ворога", - додав Устенко.
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