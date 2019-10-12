Советник, которого США предложили в набсовет "Нафтогаза", работал с Януковичем и Бойко, - AP

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Роберт Бенш работал энергетическим советником во время президентства Януковича

Координатор нефтяной отрасли Роберт Джозеф Бенш, которого министр энергетики Соединенных Штатов Америки Рик Перри предлагал советником в наблюдательный совет "Нафтогаза", ранее сотрудничал с беглым президентом Виктором Януковичем и бывшим министром энергетики Юрием Бойко. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

По информации издания, Бенш преувеличивал свои военные заслуги. Он утверждал, что был членом элитных воинских частей США: армейских рейнджеров, Сил специальных операций и сверхсекретной антитеррористической группы - спецподразделения Дельта.

Данные, которые получили в соответствии с законом о свободе информации, показывают, что военная карьера Бенша продолжалась менее пяти лет, почти все время он служил в Национальной гвардии. К тому же, его активная служба продолжалась всего несколько месяцев.

Согласно информации из социальных сетей и личного сайта Бенша, он более 20 лет работал в нефтяной и газовой отрасли в Украине и других странах.

Роберт Бенш работал энергетическим советником правительства Украины во время президентства Виктора Януковича. Также он сотрудничал с тогдашним министром энергетики Украины и бывшим вицепремьер-министром Юрием Бойко.

Кроме того, при Януковиче Бенш был главой и генеральным директором компании Carpatsky Petroleum в Украине. Он также зарегистрирован в деловых записях как директор Pelicourt Limited, компании, которая зарегистрирована на Кипре, и является крупнейшим акционером компании из Хьюстона Cub Energy. Cub Energy интересовалась девятью лицензиями на нефть и газ в Украине, согласно ее годовому отчету за прошлый года.

Напомним, группа американских бизнесменов, связанная с президентом США Дональдом Трампом и его личным адвокатом Руди Джулиани, пыталась добиться смены руководства компании "Нафтогаз".

Кроме того, Рудольф Джулиани заявил о возможном сговоре между украинскими чиновниками и штабом предвыборной кампании Хиллари Клинтон в 2016 году.