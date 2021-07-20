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Советник Департамента США посетит Украину: известна цель визита

Новина українською →
США, Вторник 20 июля 2021 00:01
Советник Департамента США посетит Украину: известна цель визита Фото: Советник Департамента США посетит Украину (flickr.com)
Автор: Наталья Скороход

Советник Госдепартамента США Дерек Чолле посетит Украину и Польшу на этой неделе. Цель визита - укрепить стратегическое значение отношений США с обеими странами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Госдепартамента США.

Дерек Чолле обсудит с представителями Украины и Польши "Северный поток-2" и энергетические вопросы, обсудит реформы.

"Он продолжит дипломатические переговоры США с Украиной и Польшей по ряду вопросов, включая нашу общую озабоченность по поводу трубопровода "Северный поток - 2" и энергетической безопасности в целом, а также текущих реформ", - говорится в сообщении.

В Киеве чиновник США будет находиться 20-21 июля. Он встретится с высокопоставленными правительственными чиновниками, чтобы обсудить поддержку США усилий Украины по противодействию агрессии России и дальнейшему продвижению экономических и антикоррупционных реформ. Он также встретится с представителями бизнес-сообщества, чтобы обсудить восстановление экономики Украины и возможности для общего процветания.

В Варшаве советник Чолле обсудит стратегические двусторонние и региональные вопросы, а также приверженность демократическим ценностям и институтам с высокопоставленными правительственными чиновниками и представителями гражданского общества. Он также будет взаимодействовать с лидерами бизнеса в целях укрепления двусторонних экономических связей.

Напомним, планируется визит президента Украины в США. Скорее всего это произойдет в августе.

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