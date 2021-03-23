Советник Байдена: США и РФ ждут "тяжелые дни"

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан считает, что Штаты и Россию ждут "тяжелые дни" из-за разных позиций. При этом он считает, что с РФ можно работать по "ключевым" вопросом.

Об этом он сказал в интервью MSNBC.

Так, Салливан повторил позицию Белого дома, комментируя слова Джо Байдена об "убийце" Владимире Путине.

"Мы полагаем, что у нас будут тяжелые дни с Россией, потому что есть вопросы, по которым мы принципиальным образом не согласны, и есть действия, на которые нам надо отвечать силой", - сказал Салливан.

Он также считает, что с Россией можно работать "по ключевым вопросам". В частности, о "ядерной тематике".

Напомним, в недавнем документе Министерства обороны Великобритании говорится, что Российская Федерация продолжает оставаться самой серьезной угрозой для безопасности в Европе. В частности, с военной точки зрения.

Также президент США Джо Байден отказался ответить на вопрос, планирует ли он проводить новый разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Новый разговор предложил президент России.