Байден отказался комментировать возможность разговора с Путиным

Президент США Джо Байден отказался ответить на вопрос, планирует ли он проводить новый разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Новый разговор предложил президент России.

Об этом шла речь на сегодняшнем брифинге Байдена в Белом доме.

После окончания своего выступления, посвященного ситуации с вакцинацией от коронавируса в США, американский президент проигнорировал вопрос прессы. Одним из первых был вопрос, согласен ли он на предложенный Путиным разговор.

Байден не ответил ни на один из вопросов журналистов и просто вышел из зала, где проходил его брифинг.

President Biden Delivers Remarks on the State of Vaccinations Tune in as President Biden delivers remarks on the state of vaccinations. Posted by The White House on Thursday, March 18, 2021

Недавно президент США назвал Путина убийцей и пообещал, что Россия ответит за вмешательство в американские выборы. Путин предложил Байдену "продолжить дискуссию" в пятницу или понедельник, 19 или 22 марта. Однако российский президент хочет, чтобы разговор с Байденом проходил в прямом эфире.