ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Байден отказался комментировать возможность разговора с Путиным

Новина українською → Вашингтон, Четверг 18 марта 2021 22:31
Байден отказался комментировать возможность разговора с Путиным Фото: Джо Байден (Pool/Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент США Джо Байден отказался ответить на вопрос, планирует ли он проводить новый разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Новый разговор предложил президент России.

Об этом шла речь на сегодняшнем брифинге Байдена в Белом доме.

После окончания своего выступления, посвященного ситуации с вакцинацией от коронавируса в США, американский президент проигнорировал вопрос прессы. Одним из первых был вопрос, согласен ли он на предложенный Путиным разговор.

Байден не ответил ни на один из вопросов журналистов и просто вышел из зала, где проходил его брифинг.

President Biden Delivers Remarks on the State of Vaccinations

Tune in as President Biden delivers remarks on the state of vaccinations.

Posted by The White House on Thursday, March 18, 2021

Недавно президент США назвал Путина убийцей и пообещал, что Россия ответит за вмешательство в американские выборы. Путин предложил Байдену "продолжить дискуссию" в пятницу или понедельник, 19 или 22 марта. Однако российский президент хочет, чтобы разговор с Байденом проходил в прямом эфире.

В российском МИД уже заявили о подготовке к новому разговору Путина с Байденом, однако в Белом доме не подтверждают таких планов. В частности, пресс-секретарь Белого дома заявила, что завтра Байден будет занят.

Добавим, Путин отреагировал на то, что Байден назвал его убийцей словами "кто обзывается, сам так называется".

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Владимир Путин Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Джозеф Байден
NEWS
Зеленский завтра собирает СНБО
Зеленский завтра собирает СНБО
DAILY
Пособники агрессора. Как в Украине хотят наказывать за коллаборационизм
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Пособники агрессора. Как в Украине хотят наказывать за коллаборационизм