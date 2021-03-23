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Радник Байдена: США і РФ чекають "важкі дні"

Новость на русском → США, Вівторок 23 березня 2021 01:41
Радник Байдена: США і РФ чекають "важкі дні" Фото: Джейк Салліван (wikimedia)
Автор: Даша Харченко

Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван вважає, що Штати і Росію чекають "важкі дні" через різні позиції. При цьому він вважає, що з РФ можна працювати за "ключовими питаннями".

Про це він сказав в інтерв'ю MSNBC.

Так, Салліван повторив позицію Білого дому, коментуючи слова Джо Байдена про "вбивцю" Володимира Путіна.

"Ми вважаємо, що у нас будуть важкі дні з Росією, тому що є питання, по яких ми принциповим чином не згодні, і є дії, на які нам треба відповідати силою", - сказав Салліван.

Він також вважає, що з Росією можна працювати "з ключових питань". Зокрема, про "ядерну тематику".

Нагадаємо, у нещодавньому документі Міністерства оборони Великобританії говориться, що Російська Федерація продовжує залишатися найсерйознішою загрозою для безпеки в Європі. Зокрема, з військової точки зору.

Також президент США Джо Байден відмовився відповісти на питання, чи планує проводити нову розмову з російським лідером Володимиром Путіним. Нову розмову запропонував президент Росії.

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