В Совете по вопросам свободы слова прокомментировали инициативу Зеленского о деятельности СМИ

В Совете по вопросам свободы слова прокомментировали инициативу президента Владимира Зеленского разработать законопроект по урегулированию деятельности СМИ в Украине. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила член Совета по вопросам свободы слова и защиты журналистов Татьяна Попова.

По ее словам, 22 ноября 2018 года французский парламент принял законопроект о "борьбе с манипулированием информацией", именно на базе этого закона в Украине планируют разработать адаптированный вариант закона "Об урегулировании деятельности СМИ в Украине".

Она отметила, что законопроект не будет выходить за рамки Европейского законодательства.

"Я говорила с заместителем главы ОП про их инициативы. Меня заверили, что они не будут выходить за те красные линии, которые были в Европейском законодательстве. Насколько мне известно, европейское антифейковое законодательство пока есть только во Франции. У них это называется - закон о противодействии фейкам в предвыборный период. Насколько я понимаю, они планируют его адаптировать к украинскому законодательству", - заявила Попова.

Попова также рассказала, как этот законопроект может повлиять на новости информационных агентств.

"Французский антифейковый законопроект касается не только каналов. Он касается не только каналов, он касается всех СМИ. Но он более жесткий для иностранных СМИ, менее жесткий для национальных СМИ. Он говорит о том, что будут применены штрафы за такие фейки, которые были доказаны в суде, что это действительно фейки. Во Франции штрафы около 70 евро. Но там штрафы привязаны к доходам СМИ", - заявила она.

На вопрос, можно ли будет подать в суд за информацию в новостях, Попова ответила: "По французскому антифейковому закону, это возможно только в предвыборный период и только за три месяца до выборов: местных или парламентских. То есть это будет не раз в 5 лет (в Украине - ред.), а все-таки чаще. Но только за три месяца и только через суд, после доказанности фейка в суде. Ну у нас и сейчас в принципе можно подавать в суды".

Попова отметила, что теоретически закон будет принят до начала местных выборов.

Напомним, Владимир Зеленский поручил правительству до конца 2019 года разработать и внести на рассмотрение Верховной рады законопроект по урегулированию деятельности СМИ в Украине.