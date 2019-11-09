У Раді з питань свободи слова прокоментували ініціативу Зеленського про діяльність ЗМІ

У Раді з питань свободи слова прокоментували ініціативу президента Володимира Зеленського розробити законопроект щодо врегулювання діяльності ЗМІ в Україні. Про це в коментарі РБК-Україна повідомила член Ради з питань свободи слова та захисту журналістів Тетяна Попова.

За її словами, 22 листопада 2018 року французький парламент прийняв законопроект про "боротьбу з маніпулюванням інформацією", саме на базі цього закону в Україні планують розробити адаптований варіант закону "Про врегулювання діяльності ЗМІ в Україні".

Вона зазначила, що законопроект не буде виходити за межі Європейського законодавства.

"Я говорила з заступником глави ОП про їх ініціативи. Мене запевнили, що вони не будуть виходити за ті червоні лінії, які були в Європейському законодавстві. Наскільки мені відомо, європейське антифейкове законодавство поки є тільки у Франції. У них це називається - закон про протидію фейкам у передвиборний період. Наскільки я розумію, вони планують його адаптувати до українського законодавства", - заявила Попова.

Попова також розповіла, як цей законопроект може вплинути на новини інформаційних агентств.

"Французький антифейковий законопроект стосується не тільки каналів. Він стосується не тільки каналів, він стосується всіх ЗМІ. Але він більш жорсткий для іноземних ЗМІ, менш жорсткий для національних ЗМІ. Він говорить про те, що будуть застосовані штрафи за такі фейки, які були доведені в суді, що це дійсно фейки. У Франції штрафи близько 70 євро. Але там штрафи прив'язані до доходів ЗМІ", - заявила вона.

На питання, чи можна буде подати в суд за інформацію в новинах, Попова відповіла: "По французькому антифейковому закону, це можливо тільки в передвиборчий період і тільки за три місяці до виборів: місцевих чи парламентських. Тобто це буде не раз в 5 років (в Україні - ред.), а все-таки частіше, адже у нас вибори все-таки відбуваються частіше. Але тільки за три місяці і тільки через суд, через доведення фейку в суді. Ну у нас і зараз в принципі можна подавати в суди".

Попова зазначила, що теоретично закон буде прийнятий до початку місцевих виборів.

Нагадаємо, Володимир Зеленський доручив уряду до кінця 2019 року розробити і внести на розгляд Верховної ради законопроект щодо врегулювання діяльності ЗМІ в Україні.