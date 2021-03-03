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В Совете судей выступают против передачи дел от ОАСК в Верховный Суд

Новина українською → Киев, Среда 03 марта 2021 08:28
В Совете судей выступают против передачи дел от ОАСК в Верховный Суд Фото: ОАСК (РБК-Украина)
Автор: Олег Черныш, Игорь Литвиненко

В Совете судей не поддерживают предложение президента Владимира Зеленского передать часть дел от Окружного административного суда Киева в Верховный суд. В Совете считают, что это нецелесообразно будет нагружать Верховный суд.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Суд без политики. Почему Зеленский решил урезать полномочия ОАСК".

"По моему мнению, более логичным было бы передать эти полномочия не Верховному суду, а апелляционному админсуду Киева", - сказал глава Совета судей Богдан Монич.

Он отметил, что такой вариант позволит сохранить всю процедуру рассмотрения дела. В частности, первой инстанцией был бы Апелляционный админсуд, апелляционное обжалование происходило бы в КАС ВС, а кассационное - в Большой Палате ВС.

Напомним, 13 февраля президент Украины Владимир Зеленский анонсировал сокращение полномочий Окружного административного суда Киева. Для этого в Верховную раду были направлены три законопроекта.

Ранее РБК-Украина писало о том, какие именно полномочия ОАСК предлагает урезать Зеленский.

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Суд без политики. Почему Зеленский решил урезать полномочия ОАСК
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Суд без политики. Почему Зеленский решил урезать полномочия ОАСК