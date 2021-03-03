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У Раді суддів виступають проти передачі справ від ОАСК у Верховний Суд

Новость на русском → Київ, Середа 03 березня 2021 08:28
У Раді суддів виступають проти передачі справ від ОАСК у Верховний Суд Фото: ОАСК (РБК-Україна)
Автор: Олег Черниш, Ігор Литвиненко

У Раді суддів не підтримують пропозицію президента Володимира Зеленського передати частину справ від Окружного адміністративного суду Києва у Верховний суд. У Раді вважають, що це недоцільно буде навантажувати Верховний суд.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Суд без політики. Чому Зеленський вирішив урізати повноваження ОАСК".

"На мою думку, більш логічним було б передати ці повноваження не Верховному суду, а апеляційному адмінсуду Києва", - сказав голова Ради суддів Богдан Монич.

Він зазначив, що такий варіант дозволить зберегти всю процедуру розгляду справи. Зокрема, першою інстанцією був би Апеляційний адмінсуд, апеляційне оскарження відбувалося б в КАС ВС, а касаційне - у Великій Палаті ВС.

Нагадаємо, 13 лютого президент України Володимир Зеленський анонсував скорочення повноважень Окружного адміністративного суду Києва. Для цього у Верховну раду були направлені три законопроекти.

Раніше РБК-Україна писало про те, які саме повноваження ОАСК пропонує урізати Зеленський.

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Суд без політики. Чому Зеленський вирішив урізати повноваження ОАСК
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Суд без політики. Чому Зеленський вирішив урізати повноваження ОАСК