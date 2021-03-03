У Раді суддів виступають проти передачі справ від ОАСК у Верховний Суд
У Раді суддів не підтримують пропозицію президента Володимира Зеленського передати частину справ від Окружного адміністративного суду Києва у Верховний суд. У Раді вважають, що це недоцільно буде навантажувати Верховний суд.
Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Суд без політики. Чому Зеленський вирішив урізати повноваження ОАСК".
"На мою думку, більш логічним було б передати ці повноваження не Верховному суду, а апеляційному адмінсуду Києва", - сказав голова Ради суддів Богдан Монич.
Він зазначив, що такий варіант дозволить зберегти всю процедуру розгляду справи. Зокрема, першою інстанцією був би Апеляційний адмінсуд, апеляційне оскарження відбувалося б в КАС ВС, а касаційне - у Великій Палаті ВС.
Нагадаємо, 13 лютого президент України Володимир Зеленський анонсував скорочення повноважень Окружного адміністративного суду Києва. Для цього у Верховну раду були направлені три законопроекти.
Раніше РБК-Україна писало про те, які саме повноваження ОАСК пропонує урізати Зеленський.