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Новости Украины: Daily 05.07.2018 - 15:38

Шаг к цензуре?: зачем депутатам блокировать интернет-сайты

1

Что предусматривает законопроект №6688?

Законопроект №6688 о противодействии угрозам национальной безопасности в информационной сфере предлагает временную блокировку сайтов без решения суда на срок до 48 часов. Она возможна только в уголовных производствах, которые рассматриваются по специальной процедуре. Авторы законопроекта – Иван Винник (БПП), Татьяна Чорновол и Дмитрий Тымчук (оба - "Народный фронт").

2

Кто сможет принять решение о блокировке сайта?

Решение о блокировке сайта без решения суда может принять прокурор или следователь по согласованию с прокурором. Также решение о блокировке ресурса может принять следственный судья в ходе  досудебного расследования по ходатайству следователя, согласованному с прокурором или по ходатайству прокурора. В ходе судебного производства суд по ходатайству прокурора также может временно ограничить доступ к сайту. Блокировка онлайн-ресурса будет возможна и по решению Совета национальной безопасности и обороны о введении санкций против данного сайта.

3

Какие сайты смогут заблокировать?

В законопроекте прямо не указано, какого рода онлайн-ресурсы могут быть заблокированы, как и нет в документе упоминания термина "СМИ". Отсутствие четкого определения того, какие сайты могут быть заблокированы, подразумевает, что ограничить доступ можно будет к любому интернет-сайту, в котором следствие увидит угрозу кибертерроризма.

4

Как будет происходить блокировка?

Экстренная блокировка интернет-сайтов будет возможна только в рамках уголовного производства по специальной процедуре. После истечения срока в 48 часов суд может продлить ограничение или разблокировать ресурс. Решение о запрете суд передает на рассмотрение Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации. Если НКРСИ согласна с необходимостью блокировки сайта, провайдеры под контролем комиссии, СБУ и Государственной службы спецсвязи и защиты информации обязаны запретить доступ к сайту. Порядок блокировки после принятия закона должен быть прописан Кабмином. В обязанности НКРСИ также войдет создание единого реестра ресурсов, подлежащих блокировке.

В свою очередь, провайдеры и телеком-операторы должны будут за свой счет установить специальное оборудование для блокировки интернет-ресурсов. В случае, если они не заблокируют доступ к сайту, на который введено ограничение, провайдерам грозит штраф в размере 1% от дохода за предыдущий год, и 5% - за повторное нарушение.

5

Что говорят авторы законопроекта?

Иван Винник убежден, что данный законопроект обеспечит органы досудебного расследования действенными механизмами для максимально быстрого прекращения кибератак, а также для борьбы с информационным терроризмом. Он также уверен, что законопроект не несет угрозы для СМИ, а направлен против "пропагандистов". Винник также сказал,  что в ходе подготовки документа к вынесению в сессионный зал Рады возможно внесение поправок в текст законопроекта для исправления "неудачных формулировок". Он уверен, что ко второму чтению в законопроект точно будут внесены изменения.

6

Что говорят противники законопроекта?

Против законопроекта выступили "Интерньюз-Украина", "Детектор медиа", "Институт массовой информации", "Информационная безопасность", Национальный союз журналистов Украины. Авторов законопроекта упрекают в наследовании методов России, сворачиванию прав и свобод граждан и преследованию политических оппонентов безотносительно к защите безопасности страны.

В Интернет ассоциации Украины заявили, что законопроект предлагает ввести интернет-цензуру во внесудебном порядке. Глава ассоциации Александр Федиенко также прогнозирует, что принятие законопроекта приведет к удорожанию услуг интернет-доступа и монополизации интернет-рынка. По оценке экспертов, общая стоимость технических средств, которые должны будут закупить интернет-провайдеры для обеспечения выполнения закона, составит около 1,5 млрд долларов.

Первый заместитель председателя комитета ВР по вопросам свободы слова и информационной политики Ольга Червакова (БПП) выступила против законопроекта и назвала его "возвращением даже не к Януковичу, а к самому Сталину". Она заявила, что "оказанием влияния на органы государственной власти" можно позиционировать любой общественный контроль или обычный пикет. И это в случае принятия закона, будет считаться терроризмом.

7

Какое мнение правозащитников?

В Харьковской правозащитной группе и Хельсинском союзе по правам человека считают, что законопроект нарушает свободу выражения взглядов. "Предложенные положения законопроекта подрывают саму суть свободы выражения взглядов, отрицают ее как таковую", - сказано в совместном заявлении организаций. По мнению правозащитников, под определение технотерроризма могут попасть любые дискуссии в интернете. По мнению правозащитников, законопроект фактически инициирует введение государственной цензуры в интернете.

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Темы: Закон о блокировке сайтов    Теги: законопроект, новости, блокировка, сайт
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