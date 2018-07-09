У Раді Європи бачать загрозу свободі слова в законопроекті про блокування сайтів в Україні

У РЄ наголосили, що низка медіа організацій оцінили закон як спробу запровадити цензуру в інтернеті
У Раді Європи заявили про загрозу свободі слова з боку української держави через законопроект Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії загрозам нацбезпеці в інформаційній сфері", який дозволяє досудове блокування сайтів. Про це йдеться у переліку сповіщень Ради Європи щодо загроз свободі слова.
Так, у Раді Європи наголосили, що низка медіа організацій оцінили закон як спробу запровадити цензуру в інтернеті і порушити засади приватності в інтернеті.
Як зазначається, українська влада поки не відреагувала на занепокоєність Ради Європи.
Нагадаємо, раніше в ОБСЄ закликали змінити закон про блокування сайтів в Україні.
Як відомо, законопроект №6688 про протидію загрозам національній безпеці в інформаційній сфері пропонує тимчасове блокування сайтів без рішення суду на термін до 48 годин. Воно можливе тільки в кримінальних провадженнях, які розглядаються за спеціальною процедурою.
Зазначимо, що у законопроекті прямо не зазначено, якого роду онлайн-ресурси можуть бути заблоковані, як і немає в документі згадки терміна "ЗМІ". Відсутність чіткого визначення того, які сайти можуть бути заблоковані, передбачає, що обмежити доступ можна буде до будь-якого інтернет-сайту, в якому слідство побачить загрозу кібертероризму.