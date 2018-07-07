В ОБСЕ призвали изменить закон о блокировании сайтов в Украине

В ОБСЕ призвали украинских законодателей пересмотреть текст законопроекта

В Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) обеспокоены относительно законопроекта "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по противодействию угрозам национальной безопасности в информационной сфере", потому что это может "поставить под угрозу свободный доступ к информации в Интернете". Об этом заявил представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Гарлем Дезир, передает пресс-служба организации.

В своем заявлении Дезир призвал украинских законодателей "серьезно пересмотреть текст законопроекта и сбалансировать проблемы безопасности с правом граждан на свободное выражение и свободные СМИ".

Представитель ОБСЕ считает, что в законопроекте также "отсутствуют положения, которые обеспечивают эффективный судебный надзор и надлежащий процесс в отношении решений о блокировании доступа к услугам".

Кроме того, в ОБСЕ предложили предоставить юридические рекомендации и рекомендации экспертной политики по закону.

Напомним, как писало РБК-Украина, законопроект №6688 о противодействии угрозам национальной безопасности в информационной сфере предлагает временную блокировку сайтов без решения суда на срок до 48 часов. Оно возможно только в уголовных производствах, которые рассматриваются по специальной процедуре.

Отметим, что в законопроекте прямо не указано, какого рода онлайн-ресурсы могут быть заблокированы, как и нет в документе упоминания термина "СМИ". Отсутствие четкого определения того, какие сайты могут быть заблокированы, подразумевает, что ограничить доступ можно будет к любому интернет-сайту, в котором следствие увидит угрозу кибертерроризма.