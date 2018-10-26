В Совете Европы рассказали, какая реформа в Украине является одной из наиболее успешных

Фото: Даниэль Попеску (coe.int)

В СЕ поддерживают реформу децентрализации

Руководитель Департамента демократического управления Генерального директората-II по вопросам демократии Генерального секретариата Совета Европы Даниэль Попеску заявил, что граждане Украины считают реформу децентрализации одной из самых успешных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное управление аппарата Верховной рады.

Так, Попеску сообщил участникам о поддержке реформы децентрализации со стороны Совета Европы.

"Даниэль Попеску сообщил о поддержке со стороны Совета Европы реформы децентрализации, ознакомил с европейским опытом территориальной организации власти и отметил, что граждане Украины верят в эту реформу и считают ее одной из самых успешных, о чем свидетельствуют результаты социологических исследований", - сказано в сообщении.

При этом представитель Совета Европы подчеркнул, что еще многое нужно сделать на пути внедрения реформы, в том числе, внести изменения в Конституцию Украины о децентрализации власти, урегулировать вопросы надзора за деятельностью органов местного самоуправления, четко распределить полномочия между местными органами власти.

Напомним, сейчас в Украине нет четкой стратегии внедрения реформы децентрализации, о чем заявил глава комитета Верховной рады по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления Сергей Власенко.

Как писало РБК-Украина ранее, в конце сентября правительство одобрило подписание дополнительного соглашения с Европейской комиссией о финансировании реформы децентрализации.