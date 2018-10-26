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У Раді Європи розповіли, яка реформа в Україні є однією з найбільш успішних

Новини » Політика    26.10.2018 - 13:34
Фото: Даніель Попеску (coe.int)
Фото: Даніель Попеску (coe.int)

У РЄ підтримують реформу децентралізації

Керівник Департаменту демократичного врядування Генерального директорату-II з питань демократії Генерального секретаріату Ради Європи Даніель Попеску заявив, що громадяни України вважають реформу децентралізації однією із найуспішніших. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на інформаційне управління Апарату Верховної ради.

Так, Попеску повідомив учасників про підтримку реформи децентралізації з боку Ради Європи.

"Даніель Попеску повідомив про підтримку з боку Ради Європи реформи децентралізації, ознайомив із європейським досвідом територіальної організації влади та зазначив, що громадяни України вірять у цю реформу і вважають її однією із найуспішніших, про що свідчать результати соціологічних досліджень", - сказано у повідомленні.

При цьому представник Ради Європи підкреслив, що ще багато треба зробити на шляху впровадження реформи, у тому числі, внести зміни до Конституції України щодо децентралізації влади, врегулювати питання нагляду за діяльністю органів місцевого самоврядування, чітко розподілити повноваження між місцевими органами влади.

Нагадаємо, наразі в Україні немає чіткої стратегії впровадження реформи децентралізації, про що заявив глава комітету Верховної ради з питань держбудівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування Сергій Власенко.

Як писало РБК-Україна раніше, в кінці вересня уряд схвалив підписання додаткової угоди з Європейською комісією про фінансування реформи децентралізації.

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