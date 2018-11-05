У Раді Європи закликали захистити українських активістів від нападів

Фото: Рада Європи (coe.int)

В РЄ заявили, що активісти не повинні бути під загрозою нападів

У Раді Європи заявили, що активне громадянське суспільство відіграє важливу роль для розвитку демократії, а тому активістів слід захистити від нападів. Про це заявив спікер Ради Європи Деніел Хольтген, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Укрінформ".

"Ми поділяємо занепокоєння про збільшення нападів на представників громадянського суспільства в Україні. Активне громадянське суспільство є важливим фактором для демократії і захисників прав людини. Тому, активісти не повинні бути під загрозою нападів", - зазначили в Раді Європи.

"Ми відзначаємо намір керівництва України, яке висловив президент Порошенко, провести повномасштабне розслідування", - додав прес-секретар РЄ.

Нагадаємо, раніше правозахисні і громадські організації оприлюднили відкрите звернення з вимогою публічного звіту з розслідування справи вбитої активістки Катерини Гандзюк. Також вони вимагають відставки генпрокурора Юрія Луценка і міністра внутрішніх справ Арсена Авакова.

Також раніше в Європейській комісії заявили, що чекають від України ретельного розслідування справи про напад на Гандзюк.