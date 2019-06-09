В Совете Европы призвали власти Молдовы выполнить решение Конституционного суда

Фото: Совет Европы (aldeparty.eu)

В Совете Европы готовы помочь Молдове в проведении необходимых реформ

В Совете Европы призвали парламент и президента Молдовы придерживаться принципов верховенства закона в условиях политического кризиса в стране. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление на сайте Совета Европы.

Официальный представитель Совета Европы Даниэль Хольтген призвал власти Молдовы соблюдать принципы верховенства закона и выполнять решение Конституционного суда страны.

"Совет Европы призывает все политические силы в Молдове действовать ответственно и спокойно в ситуации, которая сложилась в стране. Политические проблемы должны обсуждаться и решаться демократически избранными представителями страны в парламенте", - заявил Хольтген.

Кроме того, в Совете Европы заявили о готовности помочь Молдове в проведении необходимых реформ, включая реформу судебной системы и борьбу с коррупцией.

"Мы готовы помочь Молдове, которая является страной-участником Совета Европы и Европейской конвенции о правах человека, провести необходимые реформы, включая реформу судебной системы и борьбу с коррупцией", - подчеркнул представитель Совета Европы.

Напомним, 7 июня Конституционный суд Молдовы утвердил необходимость распустить парламент страны из-за неспособности депутатов сформировать правительство. Президент страны Игорь Додон не подписал соответствующий указ, объяснив это возможностью компромисса.

Однако, парламент Молдовы, вопреки решению Конституционного суда о его роспуске, проголосовал за избрание премьер-министром лидера партии "Действие и солидарность" Майи Санду.

После чего, временно исполняющий обязанности президента Молдовы Павел Филипп, на которого сегодня Конституционный суд страны возложил обязанности, выдал указ о роспуске молдавского парламента.