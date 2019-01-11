В Совете Европы опубликовали список кандидатов на пост генсека

На место Ягланда претендуют 4 кандидатов
В Совете Европы опубликовали список кандидатов, которые претендуют на пост генерального секретаря огранизации, должность генерального секетаря которой сейчас занимает Турбьерн Ягланд. Об этом говорится в официальном документе, сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.
Согласно документу, на должность претендуют такие кандидаты:
Собеседование со всеми кандидатами комитет министров Совета Европы проведет в марте 2019 года. Далее вопрос назначения передадут на рассмотрение Парламентской ассамблеи СЕ.
Ранее РБК-Украина писало, что министр иностранных дел и обороны Бельгии Дидье Рейндерс выдвинул свою кандидатуру на должность генерального секретаря Совета Европы (СЕ).
Рейндерс был министром финансов страны с 1999-го по 2011 год, когда он занял должность главы МИД, в декабре 2018-го его по совместительству назначили министром обороны.
Напомним, генеральный секретарь СЕ Турбьерн Ягланд заявил, что Россия может лишиться права участия в работе Комитета министров Совета Европы (СЕ) - главном исполнительном органе организации, если не возобновит выплаты в бюджет СЕ.