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В Совете Европы опубликовали список кандидатов на пост генсека

Новости » Политика    11.01.2019 - 11:35
В Совете Европы опубликовали список кандидатов на пост генсека
Фото: действующий генсек СЕ Турбьерн Ягланд (facebook.com/TJagland/photos)

На место Ягланда претендуют 4 кандидатов

В Совете Европы опубликовали список кандидатов, которые претендуют на пост генерального секретаря огранизации, должность генерального секетаря которой сейчас занимает Турбьерн Ягланд. Об этом говорится в официальном документе, сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Согласно документу, на должность претендуют такие кандидаты:

  • вице-премьер, министр иностранных дел и обороны Бельгии Дидье Рейндерс;
  • экс-премьер-министр Литвы и член литовского Сейма Андрюс Кубилюс;
  • действующая глава Комитета министров СЕ, вице-премьер и министр иностранных и европейских дел Хорватии Мария Пейчинович-Бурич.
  • экс-министр иностранных дел и действующий депутат греческого парламента Дора Бакояннис;

Собеседование со всеми кандидатами комитет министров Совета Европы проведет в марте 2019 года. Далее вопрос назначения передадут на рассмотрение Парламентской ассамблеи СЕ.

Ранее РБК-Украина писало, что министр иностранных дел и обороны Бельгии Дидье Рейндерс выдвинул свою кандидатуру на должность генерального секретаря Совета Европы (СЕ).

Рейндерс был министром финансов страны с 1999-го по 2011 год, когда он занял должность главы МИД, в декабре 2018-го его по совместительству назначили министром обороны.

Напомним, генеральный секретарь СЕ Турбьерн Ягланд заявил, что Россия может лишиться права участия в работе Комитета министров Совета Европы (СЕ) - главном исполнительном органе организации, если не возобновит выплаты в бюджет СЕ. 

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Новости Украины Совет ЕвропывыборыгенсекТурбьерн Ягланд
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