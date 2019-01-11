В Совете Европы опубликовали список кандидатов на пост генсека

Фото: действующий генсек СЕ Турбьерн Ягланд (facebook.com/TJagland/photos)

На место Ягланда претендуют 4 кандидатов

В Совете Европы опубликовали список кандидатов, которые претендуют на пост генерального секретаря огранизации, должность генерального секетаря которой сейчас занимает Турбьерн Ягланд. Об этом говорится в официальном документе, сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Согласно документу, на должность претендуют такие кандидаты:

вице-премьер, министр иностранных дел и обороны Бельгии Дидье Рейндерс;

экс-премьер-министр Литвы и член литовского Сейма Андрюс Кубилюс;

действующая глава Комитета министров СЕ, вице-премьер и министр иностранных и европейских дел Хорватии Мария Пейчинович-Бурич.

экс-министр иностранных дел и действующий депутат греческого парламента Дора Бакояннис;

Собеседование со всеми кандидатами комитет министров Совета Европы проведет в марте 2019 года. Далее вопрос назначения передадут на рассмотрение Парламентской ассамблеи СЕ.

Ранее РБК-Украина писало, что министр иностранных дел и обороны Бельгии Дидье Рейндерс выдвинул свою кандидатуру на должность генерального секретаря Совета Европы (СЕ).

Рейндерс был министром финансов страны с 1999-го по 2011 год, когда он занял должность главы МИД, в декабре 2018-го его по совместительству назначили министром обороны.

Напомним, генеральный секретарь СЕ Турбьерн Ягланд заявил, что Россия может лишиться права участия в работе Комитета министров Совета Европы (СЕ) - главном исполнительном органе организации, если не возобновит выплаты в бюджет СЕ.